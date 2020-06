Dette er de ti mest populære aksjene akkurat nå

Dette er topplisten over de mest populære aksjene fordelt på type investor. «Insitutional investors» er profesjonelle investorer og «Retail investors» er private investorer.

Dette er topplisten over de mest populære aksjene fordelt på type investor. «Insitutional investors» er profesjonelle investorer og «Retail investors» er private investorer. Foto: Marketwatch

Privatinvestore ser ut til å sette pengene sine på at luftfart vil gjøre en retur i markedet, mens fondsforvalterne heller mot nettbutikk og betalingsselskaper.

Det ser også ut til at privatinvestorene satser på aksjene som har tapt seg mest i verdi under coronakrisen. Det kan være et godt tips da disse har desto mer å ta igjen og dermed selges til vesentlig «rabattert» pris.

Topp 10-listen ser du i hovedbildet over. En mer utfyllende liste med topp 20 er lengre ned i saken.

Få ESG-aksjer

Det er ikke så lett å se hva vi kan hente ut av informasjon som er nyttig fra denne oversikten, men Jessica Rabe, DataTrek-gründer, peker på at det er ytterst få ESG-aksjer (Environmental, Social and Governance), eller miljøaksjer, i topp 10-porteføljen.

«Mangelen på ESG-aksjer står i sterk kontrast til det man tror om at «millenials» vil støtte slike miljøaksjer. Antall aksjonærer i Ford siden mars har doblet seg siden mars. American Airlines ser en nidobling, Delta ser tidobling og United Airlines har 14 ganger flere investorer siden mars», skrev Rabe i et notat til Marketwatch.

Betaling for fremtiden

Betalingsselskapene Visa og Mastercard kommer ut på topp hos de profesjonelle investorene. Disse selskapene vil ikke gjøre det like godt i en stadig dalende økonomi der pengebruken minskes.

Samtidig mener flere eksperter at coronakrisen har sørget for et raskere teknologisk skifte, noe som kan gi en pen gevinst fremover i tid.

Et annet interessant punkt er at Microsoft Corp. er det eneste selskapet som overlapper og er på topp 10-listen til begge investortypene.