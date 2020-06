DNB Markets: Et betydelig potensial om fartøyene får kontrakter

DNB Markets mener markedet for FSRU-fartøy ser ut til å være i bedring og analytikerne ser et betydelig potensial for Höegh LNG Holdings dersom selskapet greier å skaffe langsiktige avtaler for selskapets fire ledige enheter.

«Disse fartøyene fortsetter i mellomtiden å gå på T/C-kontrakter i LNGC-markedet, men ratene som oppnås i det markedet er slik vi ser det ikke tilstrekkelig til å dekke den løpende kontantstrømmen for driften av fartøyene,» skriver DNB Markets torsdag.

Meglerhusets estimater tilsier at en fortsettelse av dagens situasjon vil kunne gi en negativ kontantstrøm på 55 millioner dollar gjennom 2021, og selskapet bør benytte bedringen vi nå ser konturene av innen FSRU-markedet til å sikre seg kontrakter.

DNB Markets mener utfallsrommet stort, og opererer derfor med en holdanbefaling og et kursmål på 15 kroner.

Onsdag sluttet aksjen på 15,28 kroner, hvilket gir selskapet en markedsverdi på 1,16 milliarder kroner.