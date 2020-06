– Proffene leker med amatørene

CNBCs kommentator Jim Cramer mener profesjonelle investorer på Wall Street utnytter amatørene ved å kjøre kursen på aksjer i førhandelen.

– Det er et spill. De plukker et par aksjer, fyrer opp kursene om morgenen, og så håper de folk er dumme nok til å kjøpe dem igjen, sier Cramer på «Squawk Box».

Cramer refererer til American Airlines-aksjen som var opp mer enn 15 prosent i førhandelen fredag, til tross for at selskapet just hadde estimert et fall i andre kvartal på 90 prosent sammenlignet med i fjor.

American Airlines endte fredag opp 16,4 prosent til 16,74 dollar.

– Hvis man vil ha disse aksjene vil det være mer enn nok tilbud når handelen starter klokken halv ti. Men istedenfor hisser proffene opp markedet. Så fort markedet blir oppildnet bringer det med seg amatører som kanskje kjøper fordi de tror det skjer noe med aksjen, sier Cramer.

Kommentatoren understreker imidlertid at han ikke tror det er investorer fra meglerhus som Robinhood som driver prisene opp. Robinhood er et av meglerhusene mange unge benytter seg av, og har sett en markant vekst under coronakrisen.

– De kunne fått aksjene til en lavere pris hvis de hadde ventet. Men hvis man er ute etter å hisse opp markedet vil man naturligvis gjøre så mye man kan. Og det er det dette er. Investorene hisser opp markedet.

Cramer har tidligere sagt at han mener markedet er mer overkjøpt enn noensinne i historien.