ÅR MED KRISE: Nouriel Roubini spår årevis med krise verden over. Foto: Iván Kverme

Økonomen Nouriel Roubini, også kjent som Dr. Doom, tror ikke den globale økonomien vil komme raskt til hengslene igjen. Han tror situasjonen vil føre til mange protester i USA og årevis med vanskeligheter i Europa.

Der Speiegel har gjort et intervju med Roubini der økonomen gjorde en sammenligning med Den store depresjonen på 1930-tallet.

Roubini mener coronakrisen er mye verre enn krisen for 90 år siden. Den gang tok det flere år før krisen den gang kom til syne. Sammenlignet med i dag var det en krise i sakte film.

– Markedet har nå krasjet på få uker og bare i USA har 40 millioner mennesker mistet jobben. Mange tror markedet vil komme seg tilbake til normalen raskt, men det er en misoppfatning, sier Roubini.

Økonomen tror vi kommer til å se en oppsving i andre halvår 2020, men at det ikke vil være et «ekte» oppsving.

– Selv mot slutten av 2021 vil USAs økonomi være under nivået vi så på starten av 2020. For mye har blitt brutt ned. Arbeidsledighetsraten vil flate ut på 16 eller 17 prosent.

Til sammenligning var ledigheten under finanskrisen i 2008 bare på 10 prosent.

Der Spiegel kontrer med at aksjemarkedet tydeligvis ser annerledes på saken i og med at børsene har kommet seg tilbake til verdier før coronakrisen, men Roubini er rask til å svare på innvendingen:

– Markedet bedrar seg selv. Investorer håper på flere krisepakker fra myndighetene og en V-formet bedring, men for folket betyr det ingenting.

Roubini fortsetter med å si at Wall Street styres av «blue chips» – de store selskapene.

– Spesielt banker og teknologiselskaper setter tonen i markedet. De vil overleve krisen fordi staten ikke vil la dem gå konkurs. De små- og mellomstore bedriftene, derimot, vil ikke overleve. De vil gå konkurs, mener han.

– Jeg estimerer at hver andre restaurant i New York vil måtte stenge, men at McDonald's vil overleve.