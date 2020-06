ABG Sundal Collier halverer kursmålet

ABG Sundal Collier kutter kursmålet på Höegh LNG fra 40 til 20 kroner og gjentar sin hold-anbefaling på aksjen.

«Inntil langsiktige kontrakter er på plass forventer vi at investorer vil granske nye kontraktsmuligheter og anvende en rabatt mot verdijustert egenkapital (NAV)», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

Mandag formiddag omsettes aksjen for 12,98 kroner, ned fire prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på litt under én milliard kroner.

I løpet av den måneden har aksjen lagt på seg 45 prosent mens den er ned 60,7 prosent hittil i år.

Hold fra DNB Markets

I forrige uke var DNB Markets ute med en holdanbefaling på samme aksje. Her ble kursmålet satt til 15 kroner.

DNB Markets mente markedet for FSRU-fartøy ser ut til å være i bedring og analytikerne ser et betydelig potensial for Höegh LNG Holdings dersom selskapet greier å skaffe langsiktige avtaler for selskapets fire ledige enheter.