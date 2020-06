Mot mørkeblå mandag på Wall Street

RØDT: Wall Street går mot et markant fall i åpningen.

RØDT: Wall Street går mot et markant fall i åpningen.

New York-børsen preges av markant økning i nye coronatilfeller i flere stater, samt oppblussing i Beijing, Kina. Oljeprisen faller som følge av den andre bølgen, og børsen følger etter.

Det er tydelige tegn på at coronaviruset på ingen måte er ferdig med å skape turbulens på verdensmarkedet.

Terminkontraktene på de tre store indeksene på Wall Street peker mot et fall på mellom 1,5 og 2,4 prosent ned fra start.

Klam virkelighet

I flere uker har det sett ut som Wall Street har vært frakoblet resten av verden. De store selskapene har gått opp, opp, opp, og spesielt techselskapene har virkelig skutt fart under krisen.

Nå ser det imidlertid ut til at virkelighetens klamme hånd begynner å stramme seg rundt børsen over dammen.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, har økt med 15 prosent i dag, til 41,3 poeng. En normal verdi for VIX er rundt 11-13 poeng, og under toppen av coronakrisen lå indeksen på rekordhøye 82,7 poeng.

Store deler av USA har allerede begynt å gjenåpne samfunnet, på lik linje med Europa, til tross for at eksperter og leger advarer mot faren om en andre bølge. Flere av statene som har gjenåpnet for noen uker siden, melder nå om ny økning i smittetilfeller.

Et nytt utbrudd kan få katastrofale følger for markedet.

– Hvor fort samfunnet vil hente seg inn igjen handler om hvor villige folk er til å forlate leilighetene sine midt i krisen og opprettholde sosial distansering. Det ser derimot ut til at Kina vil bruke lang tid på å komme seg igjen uansett tilnærming, sier Stephen Innes, global sjefstrateg i AxiCorp.