En klar melding: – Gå ut og kjøp alt du har råd til

Mandag kom nyheten om at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) skal begynne å kjøpe selskapsobligasjoner direkte i markedet. Det bidro til å snu aksjemarkedet, slik at alle de tre indeksene på New York-børsen endte i pluss.

Vann på mølla

«Feds planer om å kjøpe individuelle selskapsobligasjoner har selvfølgelig gitt vann på mølla for aksjeinvestorer, som raskt ser ut til å glemme de økende bekymringene for en annen bølge av Covid-19», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote Bank i en oppdatering tirsdag.

Analytikeren mener Federal Reserve nok en gang har bevist at den har ubegrensede ressurser til å forhindre massesalg i markedet og holde aksjeprisene kunstig oppblåst av hensyn til økonomien.

Det føles nesten som om det ikke er noe å frykte for investorer. Mesteparten av risikoen er nå båret av Fed. Så ja, det sendes en klar melding til markedet her, gå ut og kjøp alt du har råd til, slår Swissquote Bank fast.

Støttekjøp trumfer negative nyheter

DNB Markets mener mandagens markedsutvikling er et av mange eksempler den siste tiden på at sentralbankene og deres støttekjøp trumfer negative nyheter om andre, mer fundamentale forhold.

«Det dominerende narrativet, altså historien, som driver markedene virker med andre ord fortsatt å være at sentralbankens støtte er så stor, og de fundamentale forholdene ikke er ille nok, til å hindre videre reprising av risikable aktiva», skriver Ingvild Borgen i en oppdatering.