DNB Markets vraker kjøpsanbefaling men hever kursmålet

DNB Markets nedgraderer sin anbefaling på Veidekke fra kjøp til hold. Samtidig velger meglerhuset ifølge TDN Direkt å heve kursmålet fra 110 til 125 kroner.

Torsdag formiddag omsettes aksjen for 112,80 kroner, ned 0,7 prosent

«Salgsverdien av eiendomsselskapet var estimert til 8,4 milliarder i fjerde kvartal, men ble truffet av covid-19 i første kvartal og salgssummen kom inn rundt 2,5 prosent under vårt estimat. Vi hever kursmålet, men nedgraderer til hold etter en sterk utvikling i aksjekursen», skriver meglerhuset.

DNB Markets tror Veidekke vil levere en ebit på 371 millioner kroner i 2. kvartal 2020. Det er seks prosent over konsensus.

Milliardsalg

Tidligere denne uken ble det kjent at Veidekke har signert avtale med et konsortium bestående av Ivar Tollefsens Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, John Fredriksen-dominerte Norwegian Property ASA og Union Real Estate Fund III Holding AS om salg av eiendomsvirksomheten i Norge og Sverige.

Prislappen var på 7,7 milliarder kroner på gjeldfri basis, og transaksjonen vil gi en gevinst til Veidekke på om lag 1,2 milliarder norske kroner.

Styret i Veidekke vil etter gjennomføring foreslå utbetaling av et ekstraordinært utbytte på 20 kroner pr. aksje.