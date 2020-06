– Noe kan være ødelagt i aksjemarkedet, sier Dani Burger, reporter i Bloomberg.

Coronaviruset fortsetter å herje og verden ser den verste resesjonen siden andre verdenskrig. Har markedet mistet grepet på virkeligheten?

En analytiker mener at Wall Street ikke gir et godt bilde av markedet sett under ett.

– Det er en veldig spesifikk type selskaper som er notert på børsen. De er ikke representative for hele økonomien, sier Adam Posen, president i Peterson Institute for International Economics.

Jobbtallene øker og konsumet blir stadig større blant privatpersoner så vel som selskaper. Det kan tale for at markedet fremdeles har hodet på rett plass.

– Børsene er en fremadrettet mekanisme og nå forteller de oss at ting kommer til å bli bedre om en stund, sier Robert Doll, sjefstrateg i Nuveen Asset Management.

Nå er det imidlertid én faktor som har mest å si: Federal Reserve

– Markedet kommer ikke til å tippe. Mange investorer sitter nå på masse kontanter og vil ikke se sine kolleger tjene bøttevis med penger mens de sitter på sidelinjen. La meg bare allokere dette tenker de, sier Tom Lee i Fundstrat Global Advisors.

En andre bølge truer imidlertid med ytterligere nedstengning av samfunnet og spørsmålet forblir: Hvor høyt kan aksjemarkedet fortsette?