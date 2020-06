DNB Markets støtter ambisiøs plan – anbefaler aksjen

Tidligere denne uken annonserte Norske Skog at selskapet vil konvertere papirmaskiner ved to av selskapets anlegg i Frankrike og Østerrike over fra avispapir til bølgepapp.

Analytikerne i DNB Markets er fornøyd med nyheten og mener beslutningen må sees i lys av hvor etterspørselsveksten, spesielt drevet av e-handel, er ventet å komme i årene fremover.

«Ferdig i drift er målsettingen at denne nye virksomheten skal bidra med en årlig EBITDA på 70-80 millioner euro. Vi mener planen er ambisiøs men realistisk og har en kjøpsanbefaling på Norske Skog med et kursmål på 40 kroner», skriver DNB Markets i fredagens morgenrapport.

Torsdag sluttet aksjen på 35,50 kroner, hvilket gir selskapet en markedsverdi på litt over 2,9 milliarder kroner.

En endelig investeringsbeslutning er ventet i første halvår 2021, mens den etterfølgende investeringsperioden er ventet å være på rundt 18 måneder.

For 2020 og 2021 venter DNB Markets at utbyttet kommer ned på henholdsvis 3,60 og 2,50 kroner pr. aksje.