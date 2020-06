Meglerhus: Aksjen skal videre opp

FÅR EN KJØPSANBEFALING: Kepler Cheuvreux jekker opp kursmålet på Europris, her representert ved adm. direktør Espen Eldal.

FÅR EN KJØPSANBEFALING: Kepler Cheuvreux jekker opp kursmålet på Europris, her representert ved adm. direktør Espen Eldal. Foto: Eivind Yggeseth

Kepler Cheuvreux oppjusterer kursmålet på Europris fra 45 til 55 kroner samtidig som analytiker Markus Borge Heiberg gjentar sin kjøpsanbefaling.

Godt posisjonert

Ifølge TDN Direkt venter analytikeren at selskapet vil levere en like-for-like-vekst på 30 prosent i andre kvartal.

Markus Borge Heiberg tror selskapet vil være godt posisjonert i tiden fremover, og forventer en gradvis operasjonell bedring med tanke på investeringer i logistikk som materialiserer seg.

Tidligere denne uken valgte DNB Markets å jekke opp kursmålet på Europris fra 42 til 50 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen ble gjentatt.

Fredag formiddag omsettes aksjen for 44,56 kroner, ned 2,4 prosent. Det betyr at aksjen er opp 36 prosent hittil i år mens den har lagt på seg 87,4 prosent det siste året.

Oppdaterte markedet

Torsdag gikk ledelsen i Europris ut med en oppdatering hvor de fortalte at deres samlede omsetning økte med 33,9 prosent i april og mai, til 1,46 milliarder kroner. Til sammenligning var selskapets omsetning i april og mai i fjor på 1,09 milliarder.

Ledelsen understreket samtidig at det er for tidlig å trekke noen konklusjon om de langsiktige virkningene fra covid-19-pandemien, men anser de største effektene for å være tilbakelagt.

Europris legger frem sine kvartalstall 10. juli.