DNB Markets: Du trenger ikke investere i denne aksjen nå

I forbindelse med førstekvartalsrapporten kom det frem at Aker Solutions hadde en ordrereserve på 26,4 milliarder ved utgangen av første kvartal. Ifølge DNB Markets var selskapet på samme tidspunkt inne med anbud med et samlet omfang på rundt 45 milliarder kroner.

Selskapet har i etterkant meldt om to inngåtte avtaler, med forbehold, i tillegg til intensjonsavtalen med Equinor på to milliarder kroner annonsert i etter stengetid i går kveld.

Her er det snakk om levering av et subsea-system for Breidablikk-prosjektet i Nordsjøen. Arbeidet omfatter å bygge et produksjonssystem for havbunnen og tilhørende utstyr som inkluderer 15 undersjøiske trær i første fase.

Prosjektet vil bli utført fra hovedkontoret på Fornye, samt Tranby og Egersund, med tilleggsleveranse fra Storbritannia og Brasil.

Hold

«På tross av at vi på sikt ser et høyere potensial i aksjen dersom aktiviteten i markedet tar seg opp igjen og veksten kommer tilbake har vi en holdanbefaling og et kursmål på åtte kroner», skriver DNB Markets i torsdagens morgenrapport.

Onsdag sluttet aksjen på 8,87 kroner, ned 10,2 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på 2,4 milliarder kroner.

I første omgang estimerer DNB Markets fallende omsetning og redusert inntjening over de neste årene og mener det er bedre å avvente.