Fearnley Securities om PGS: – kan stå overfor utfordringer

Meglerhuset Fearnley Securities oppretter en selganbefaling på PGS med et kursmål på 3 kroner per aksje, ifølge TDN Direkt.

Analytiker Øystein Vaagen påpeker at en reduksjon i årlig brutto kontantkostnad, flåtereduksjon og pågående diskusjoner med banker høres positivt ut, men med lavere inntjeningsforventninger, rullerende kredittfasilitet (RCF) på 135 millioner dollar som utløper i tredje kvartal og amortiseringsplanen, estimerer meglerhuset at PGS vil komme i brudd med sine covenants i andre halvår 2020.

Meglerhuset skriver at de tror PGS må hente egenkapital for fjerde gang på fem år, eller motta en utvidelse i bank-fasiliteter for å sikre en forlengelse av likvidetsløpet.

– Gitt den trøblete balansen, kan PGS stå overfor utfordringer fra kreditorer og diskusjoner kan dra på over sommeren, mener vi, skriver Vaagan.

PGS handles torsdag ned 1,6 prosent til 4,11 kroner. Fearnley Securities tror dermed at aksjen kan falle 27 prosent fra dagens nivå.

Hittil i år er aksjen ned hele 76,10 prosent, mens den er opp 32,58 prosent den siste måneden.