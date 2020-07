ABG Sundal Collier oppjusterer kursmålet på Sbanken-aksjen

HEVER KURSMÅL: ABG Sundal Collier ser oppside i Sbanken-aksjen. Her fra presentasjon av resultater for tredje kvartal 2019. Fv: Finansdirektør Henning Nordgulen og adm. dir. Øyvind Thomassen.

ABG Sundal Collier øker kursmålet på Sbanken-aksjen til 73 kroner pr aksje fra tidligere 65 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen opprettholdes.

Det fremgår av en analyseoppdatering datert torsdag 25. juni, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset peker på at marginene vil holde seg oppe grunnet utvidet boliglånsprodukter til tross for at 3-måneders Nibor har falt drastisk.

Meglerhuset legger videre til grunn at Sbanken nå vil ta markedsandeler, men vurderer at konkurransen har tilspisset seg mot slutten av andre kvartal.

Analytikerne forventer at andre kvartal vil være kvartalet med lavest netto renteinntekter sett året under ett, ettersom boliglånsrentene har blitt redusert før innskuddsrentene.

– Bør handles til premie

Meglerhuset øker sine justerte EPS estimater for 2020-2022 med 1-4 prosent i hovedsak grunnet høyere forventede volumer ettersom boligmarkedet ikke har blitt så sterkt påvirket av koronakrisen som tidligere lagt til grunn.

Videre ser meglerhuset redusert risiko grunnet det norske velferdssystemet og myndighetenes tiltak, som medfører lavere risiko for at boliglånskundene misligholder.

For forbrukslånsporteføljen vurderer imidlertid meglerhuset at det fortsatt vil være høye lånetap. Videre peker meglerhuset på lavere finansieringskostnader for banken.

– Sbanken har hentet seg inn, men som en lavrisiko boliglånsbank med en «decent» egenkapitalavkastning, så mener vi aksjen bør handles til en premie mot sammenlignbare aktører, skriver meglerhuset.

Fredag omsettes aksjen for 63,00 kroner per aksje, opp 0,48 prosent. ABG Sundal Collier ser dermed at aksjen kan stige mer enn 15 prosent fra dagens nivåer.

Hittil i år er aksjekursen ned 15,55 prosent, mens den er opp 5,35 prosent den siste måneden. De siste tre månedene har kursen steget hele 46,51 prosent.