Pareto Securities: – Kjøp Yara-aksjen

Pareto Securities gjentar en kjøpsanbefaling på Yara med et kursmål på 450 kroner per aksje, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset venter at Yara vil legge frem en justert EBITDA på 575 millioner dollar i andre kvartal, tilsvarende en oppgang på fem prosent på årsbasis og på linje med Bloomberg-konsensus, ifølge en oppdatering fredag.

Mens coronapandemien har dempet etterspørselen, mener meglerhuset at lavere gasskostnader og valuta-medvind vil mer enn utligne fallet i gjødselprisene og lavere sesongmessige volumer.

Fremover venter Pareto-analytikerne at utsiktene i stor grad vil være uendret og vil speile en strammende markedsbalanse. Sistnevnte vil støtte inntjeningsveksten og utbyttepotensialet, skriver meglerhuset, som holder estimatene bredt uendret.

Anbud ga lavere ureapriser enn ventet

Fredag omsettes aksjen for 337,20 kroner per aksje, ned 1,89 prosent. Aksjen er den meste omsatte på Oslo børs fredag.

Nedgangen kommer etter at det indiske ureaanbudet denne uken tiltrakk seg bud med priser under tidligere forventninger, noe som ledet til noe svakere ureapriser denne uken. Yara er en av de ledende produsentene av urea i verden.

Profercy skriver at det tredje anbudet i den indiske anbudskampanjen, som mottok faste bud på 2,09 millioner tonn, tiltrakk seg priser lavere enn hva mange produsenter og leverandører hadde håpet på, melder TDN Direkt.

Med et kursmål på 450 kroner per aksje ser Pareto Securites en oppside på godt over 30 prosent fra dagens nivåer.

Hittil i år er aksjekursen ned 7,69 prosent, mens den er opp 6,14 prosent de siste tre månedene.