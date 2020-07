Seks vinneraksjer – uansett hvem som vinner valget

HVEM VINNER? Det går mot en spennende høst i USA, både for Donald Trump og Joe Biden.

Det mye omtalte presidentvalget i USA nærmer seg. Spørsmålet mange investorer stiller seg er hvordan Joe Biden eller Donald Trump vil kunne påvirke markedet. Helsesektoren trekkes frem som spennende i så måte.

Selv om demokratene igjen prøver å gjøre store endringer i det amerikanske helsevesenet, vil selskaper som utvikler nye behandlinger og forbedret medisinsk teknologi fortsatt bli belønnet.

Ashtyn Evans, senioranalytiker i Edward Jones, trekker ifølge Marketwatch frem seks aksjer hun forventer vil gjøre det godt i løpet av de neste tre til fem årene.

Det er snakk om innovative selskaper med produkter og tjenester som forhåpentligvis vil øke i popularitet uansett hvilke endringer som gjøres i det amerikanske helsevesenet

– En demokratisk storseier kan være en stor risiko for helsevesenet. Men hvis du tenker på hvor vi kan posisjonere oss på lang sikt, vil vi be investorer se på selskaper som fokuserer på innovasjon og ikke bare på kostnadsbesparelser og fusjoner og oppkjøp, sa Evans i et intervju, ifølge Marketwatch.

Ashtyn Evans favorittaksjer: