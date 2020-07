Disse syv tingene gruer investorene seg til i neste uke

USIKKERT: Det er usikre tider på børsene verden over, spesielt etter at vi har sett en økning i coronasmitte.

Både Wall Street og Oslo Børs hadde en svak avslutning på uken etter at en markant økning i smittetilfeller gjorde investorene usikre på fremtiden. På én dag ble det registrert 45.000 nye tilfeller av coronasmitte kun i USA. Forrige «rekord» var på 39.972 på en dag.

Dette gjorde at blant andre guvernørene i Texas og Florida reverserte en del av gjenåpningen av samfunnet i sine stater, hvilket igjen satte en støkk i investorene.

Oslo Børs endte ned 0,8 prosent fredag og de tre ledende indeksene på Wall Street endte alle ned fra 2,4-2,8 prosent. Det var Dow Jones Industrial Average som gjorde det desidert verst, med et fall på 2,82 prosent, eller i underkant av 600 poeng, ned til laveste nivå siden og 26. mai.

Skaper hodebry

Jamie Cox, sjefstrateg hos Harris Financial Group, sier til Marketwatch at av alle grunnene til usikkerhet i markedet, er epidemien den største.

– Alt starter og stopper med viruset. Alle de andre effektene henger sammen med utfallet av pandemien, sier Cox.



Nå har analytikere og sjefstrateger satt sammen en liste på syv punkter over hva som kan påvirke neste ukes markedsbevegelser (se faktaboks).



Faresignaler Økende antall smittede og innlagte coronapasienter Økonomiske overraskelser fra arbeidsledighetstallene vi får på torsdag Kvartals- og månedsjusteringer av porteføljene til pensjons- og aksjefondene Kongressens planer for ytterligere økonomisk støtte drøyer Joe Biden leder i presidentkampen Trendene ser ut til å endre seg Lave aksjevolumer på grunn av 4. juli-feiring i USA

Økt smitte

Det ser ut til at markedet har fått seg en smell etter en historisk oppgang siden bunnen i mars, nå som nye coronatilfeller blusser opp.

Som om ikke det er nok, er det nå analytikere ved Bernstein som mener at en vaksine muligens ikke kommer til å fikse hele problemet.

«Vi er optimistiske når det eventuelt kommer en vaksine, men vi tror ikke at vaksinen alene vil være «sølvkuler» som løser pandemien», skriver de i et notat.

Arbeidsledighet

I gjennomsnitt estimerer man med at det kom 3 millioner nye jobber til markedet i juni, og at arbeidsledigheten vil falle til 12 prosent fra 13,3. Hvis disse estimatene ikke innfrir, kan vi se at markedet faller.

– Til tross for at de økonomiske dataene har vært positive i det siste, vil vi understreke at det kan ta år før økonomien er tilbake til normalen igjen, sier Ryan Detrick, seniorstrateg i LPL Financial til Marketwatch.

Trenden endrer seg

På fredag falt 10-års renten 3 basispunkter til 0,641 prosent på Wall Street. Trendlinjen i markedet kan peke på en mørk tid fremover.

Dan Wantrobski, analytiker i Janney Montgomery Scott, mener dette peker på at oppturen siden mars, er over.

– Vi kan se lavere verdier i tiden fremover, mener Wantrobski.