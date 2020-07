søndagens aksjetips

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 2,5 prosent, fra 815,14 til 794,72.

Den siste måneden har hovedindeksen steget 0,2 prosent. Fra bunnen, intradag den 16. mars, på 605,28 er oppgangen fremdeles på 31,3 prosent. Fra all-time high, på 946,63 den 17. januar, er det en nedgang på 16,1 prosent.

Trendbrudd og salgssignal

Forrige søndag skrev vi at det var to mulige vendepunktformasjoner under utvikling. En hode-skulder, med halslinje like over 800-nivået, og en liten omvendt hode-skulder med halslinje på 830-nivået.

Hovedindeksen falt gjennom halslinjen i hode-skulder-formasjonen. Det signaliserte at fallet kan fortsette ned i intervallet 775 til 725.

Hode-skulder-formasjonen i seg selv signaliserte at hovedindeksen kan falle til teknisk støtte på 750-nivået. Under 725 er det en syltynn teknisk støtte på 710 før 700, 695 og 680 kommer innen rekkevidde igjen.

I forkant av bruddet på halslinjen i hode-skulder-formasjonen ble bunnlinjen i den stigende sekundærtrenden og 50-dagers glidende gjennomsnitt brutt, noe som også utløste salgssignal.

Det er litt teknisk støtte på 790-nivået, men ryker også det nivået signaliseres det videre fall.

Ved brudd på halslinjen i en slik vendepunktsformasjon kommer det ofte en korreksjon opp igjen mot den brutte halslinjen. Her kan det også være rom for en korreksjon opp igjen mot 200-dagers glidende gjennomsnitt, 820 og bunnlinjen i den brutte trenden.

Det kan skje, men det er ingen garanti for at det skjer.

Omsetningen har vært fallende gjennom fallet, noe som er positivt. Det varsler også at det kan komme en korreksjon opp igjen.

TRENDBRUDD: Hovedindeksen utløste flere salgssignal i løpet av uken som gikk. Foto: Tradingview

Hausseindeksen kraftig ned

Hausseindeksen, som forteller om optimismen i aksjemarkedet, ga kjøpssignal da den passerte 10 og steg til 11 den 27. mars. Uken etter doblet den seg og i løpet av de tre dagene før påske steg den ytterligere 11 poeng til 33, før den fortsatte rett opp.

Mandag for snart tre siden steg den til 83, og det høyeste siden 2006. Det var et salgssignal. I USA var den over 90, som i seg selv var et kraftig salgssignal. Og så kom korreksjonen.

Fredag sluttet den korte hausseindeksen på 58. Den lange hausseindeksen var uendret på 52. Fall under 50 utløser nytt salgssignal.

RETT NED: Hausseindeksen har falt fra 83 til 58 i løpet av drøye to uker. Foto: Investtech

Fundamentet

Gjennom april og begynnelsen av mai dannet konsolideringen i hovedindeksen, i området 725 til 750, et fundament for videre oppgang. Da 750-nivået ble brutt signaliserte det at oppgangen kunne fortsette opp mot 820-nivået, 200-dagers glidende gjennomsnitt og 840.

Neste teknisk motstand kom på 860, som også ble testet mandag for drøye to uker siden, før det snudde ned igjen.

Over 860 er de neste nivåene 895 og 915. 900-nivået kan også representere en viss teknisk motstand. Brudd på disse nivåene vil utløse små kjøpssignal og åpne for oppgang til neste nivå.

Det var teknisk støtte på 815, men den ble brutt. Som vi har gjort oppmerksom på de siste ukene, skulle hovedindeksen slutte under dette nivået ville den neste teknisk støtten komme ned mot bunnen i trenden, på 50-dagers glidende gjennomsnitt og 790-nivået. Under det nivået kommer de neste tekniske støttenivåene på 775, 750, 736 og 725 til 720.

De siste fem årene

All-time high er på 946,63 fra fredag 17. januar 2020. Intradag all-time high er fremdeles på 948,48 fra 3. oktober 2018.

Siden nyttår har hovedindeksen falt 14,7 prosent. De siste 12 månedene har den nå falt 7,8 prosent. Mandag for tre uker siden var den bare ned 0,1 prosent de siste 12 månedene.

I 2019 ble det en oppgang på 16,5 prosent. I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.