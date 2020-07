– Hjemmekontor-rallyet vil fortsette i lang tid

Mange selskaper har falt som følge av coronakrisen, men langt fra alle.

Peter Garnry, sjefstrateg i Saxo Bank, kommer med hele 13 anbefalinger i tech-sektoren som har klart å snu pandemien til noe positivt – spesielt ved å utnytte bruken av hjemmekontor.

– Den umiddelbare etterspørselen vi ser nå er åpenbar, men vi tror at disse selskapene vil fortsette å være aktuelle også etter pandemien, sier Garnry til CNBC.

Tredoblet siden nyttår

Den største vinneren hittil er Fastly, en skytjeneste spesielt produsert for utviklere, som er opp 331 prosent hittil i år. Fredag endte aksjen opp 5,9 prosent mens resten av den teknologitunge indeksen Nasdaq dundret ned 2,5 prosent.

Videokonferanse-programmet Zoom er også en desidert vinner under coronakrisen. Aksjen er opp 277 prosent siden nyttår og har økt salget med 111 prosent sammenlignet med i fjor.

Teladoc Health og DocuSign har økt med henholdsvis 130 og 140 prosent.

– Trenden vil fortsette

Man kan kanskje tro at dette er en midlertidig utkonkurrering av markedet på grunn av de rådende omstendigheter i verden, men Garnry understreker at disse aksjene har gjort det bedre enn S&P 500 helt siden 2015.

– Vårt syn er at hjemmekontor vil fortsette som trend. Selskaper vil akseptere at sine ansatte ønsker en fleksibel hverdag og dette understreker at teknologiske løsninger som gjør det enklere å jobbe fra hverandre, er viktig, sier Garnry i et notat.

Sjefstrategen referer til at Facebook-sjef Mark Zuckerberg har sagt til sine ansatte at de kan jobbe hjemmefra de neste 5-10 årene.

Garnry nevner imidlertid at en vaksine kan utgjøre en risiko for at hjemmekontor blir avviklet før det rekker å bli en vane for selskapene verden over.

I tabellen under kan du se alle Garnrys anbefalinger:

Saxo Banks anbefalinger Aksje Aksjekurs (USD) Økning siden nyttår (i prosent) Fastly 86,51 331 Zoom 256,80 277 Teladoc Health 193,26 130 DocuSign 177,59 140 Slack 32,53 44 RingCentral 289,29 72 Citrix 142,77 29 Box 21,48 28 Atlassian Corp 181,01 50 Crowdstrike 98,78 98 Peloton 58,43 105 Five9 107,72 64 Saxo Bank

Peter Garnry har ingen aksjeposter i selskapene nevnt i denne artikkelen.