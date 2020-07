Meglerhus ser over 50 prosent oppside i Aker

Nordea Markets gjentar kjøpsanbefalingen på Aker og nedjusterer kursmålet på aksjen til 530 kroner, fra tidligere 682 kroner, kommer frem av en ny aksjerapport.

«Selv om forventningene for Aker Energy var høye, ser prosjektutviklingen ut til å bli utsatt på grunn av svake markedsutsikter. Dette gjør at Aker Energy i utgangspunktet er en gratis opsjon for aksjonærene i Aker», skriver Nordea Markets i rapporten.

Meglerhuset legger til at verdsettelsen blant annet er basert på en rabatt på 15 prosent for konsernet, kursmål på 245 kroner på Aker BP-aksjen og verdsettelsen av Aker Biomarine i forbindelse med børsnoteringen.

Aker-aksjen stiger 0,3 prosent til 351 kroner tirsdag. Det vil si at Nordea Markets ser en oppside på omtrent 51,0 prosent i aksjen.