Lar seg ikke imponere av Nel – frykter kraftig kursfall fremover

Nel Hydrogen Fueling, et datterselskap av Nel, har fått en bestilling på flere H2StationT-enheter fra et stort internasjonalt selskap, skriver selskapet i en melding. Ordren er på 150 millioner kroner.

Modulene vil bli installert på flere steder i løpet av 2021, og ledelsen i Nel sier mer informasjon rundt prosjektet vil komme i løpet av siste halvår 2020.

«Antall stasjoner som skal leveres vil slik vi ser det være avhengig av om kunden skal benytte disse til å forsyne personbiler, busser eller lastebiler», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Når det gjelder virksomhetsområdet for hydrogenstasjoner ligger DNB Markets allerede inne med en estimert omsetning på like under 600 millioner kroner for 2021. Hvorvidt bestillingen gir grunnlag for å øke estimatene vil ifølge meglerhuset være avhengig av mer visibilitet når det gjelder geografisk marked og/eller sluttkunde.

«Visibiliteten når det gjelder opptrapping av produksjonen ved anlegget i Danmark styrkes imidlertid uansett av at en slik ordre kommer såpass god tid i forveien og dette vil være positivt», skriver DNB Markets.

Meglerhuset opererer med en salgsanbefaling på Nel og et kursmål på 5,0 kroner.

Tirsdag morgen omsettes aksjen for 19,64 kroner, opp 3,64 prosent. Det gir selskapet en markedsverdi på 27,5 milliarder kroner.