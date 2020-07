Nordea ser lys i enden av tunnelen for aksje – utbyttene kommer

Nordea Markets ser lys i enden av tunnelen for Elkem, og oppjusterte estimatet for 2020, kommer det frem av en fersk aksjerapport. Likevel tror meglerhuset at Elkem vil legge fram et resultat som er lavere enn i 2019.

Resultatet vil forbedres

«Elkems lønnsomhet vil mest sannsynlig bli dårligere i tredje og fjerde kvartal, sammenlignet med første halvår, noe som hovedsakelig er drevet av et prispress», skriver meglerhuset i rapporten.

I 2020 tror Nordea Markets at Elkem vil levere et resultat pr. aksje på 0,04 kroner, før det stiger til 2,05 kroner i 2021, og 3,12 kroner i 2022.

«Selv om det underliggende netto resultatet for 2020 vil være i nærheten av breakeven, forventer vi en mer positiv utvikling neste år drevet av et forventet kostnadskutt, høyere etterspørsel, og en oppgang i prisene» forklarer Nordea Markets.

Tror utbyttene kommer

Meglerhuset tror ikke på et utbytte i 2020, men likevel tror de Elkem vil dele ut 0,92 kroner pr. aksje i utbytte i 2021, og 1,40 kroner pr. aksje i 2022.

Analytikeren har en hold-anbefaling og mener aksjen er verdt 20 kroner. Tirsdag stiger aksjen 0,6 prosent til 19,7 kroner, noe som innebærer en beskjeden oppside på 1,5 prosent.