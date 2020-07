DNB Markets ser pen oppside i Storebrand

En ny resultatsesong nærmer seg, og i dagens aksjerapport ser DNB Markets frem mot tallene fra Storebrand. Disse legges frem 15. juli.

«Her venter vi at solide aksjemarkeder og reduserte lånemarginer vil bidra til et solid justert resultat per aksje på 1,60 kroner. Forventningene til ekstraordinære utbytter har riktignok kommet ned de siste månedene, men på våre estimater vil annualisert direkteavkastning basert på ordinært utbytte fortsatt ligge på det vi mener er attraktive 6 prosent for 2020», skriver meglerhuset.

Øyner pen oppside

DNB Markets har en kjøpsanbefaling på Storebrand med kursmål 70 kroner.

Tirsdag formiddag stiger aksjen 3,3 prosent til 51,24 kroner, og DNB-analytikerne ser dermed en oppside på 36-37 prosent fra dagens nivåer.

Dog er de ikke like optimistiske som Nordea Markets, der analytiker Thomas Svendsen opererer med et kursmål på 80 kroner.