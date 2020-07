Nedjusterer estimatene og kursmål – gjentar kjøp

Nordea Markets gjentar kjøpsanbefaling på Kongsberg Gruppen-aksjen, kommer det frem av en ny aksjerapport. Samtidig nedjusterer meglerhuset kursmålet til 165 kroner, fra tidligere 175 kroner.

Langsiktig perspektiv

«Selv om vi forblir positive i et langsiktig perspektiv, vil virkningene av corona-pandemien mest sannsynlig påvirke resultatet mer enn tidligere ventet for de neste to årene», skriver meglerhuset i rapporten.

Som en konsekvens nedjusterer Nordea Markets estimatene for Kongsberg Gruppens omsetning og resultat.

Stadig høyere resultat

Analytikeren tror selskapet vil legge frem et resultat i 2020 som er 10 prosent lavere enn forrige estimat, mens det nedjusteres med 15 prosent i 2021 og 11 prosent i 2022.

Det vil si at meglerhuset tror Kongsberg Gruppen legger frem et resultat pr. aksje på 4,8 kroner i 2020 før det stiger til 6,6 kroner pr. aksje i 2021 og 9,8 kroner pr. aksje i 2022.

Kongsberg Gruppen-aksjen faller 0,5 prosent til 134,2 kroner onsdag. Det vil si at Nordea Markets spår aksjen opp 23,0 prosent.