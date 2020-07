Fire meglerhus anbefaler kjøp og høyner kursmål i Stolt-Nielsen

Stolt-Nielsen ventes å legge frem et driftsresultat på 31 millioner dollar i regnskapsmessig andre kvartal 2019/2020, mot 42 millioner dollar i samme periode året før, ifølge estimater innhentet av Infront for TDN Direkt.

Omsetningen er ventet til 490 millioner dollar i kvartalet, mot 519 millioner dollar i samme periode i fjor, mens nettoresultatet ventes til -4 millioner dollar, mot pluss 4 millioner i fjor.

Alle de fire analytikerne som oppgir anbefaling har kjøpsanbefaling på Stolt-Nielsen-aksjen. Gjennomsnittlig kursmål er 123 kroner per aksje. I skrivende stund handles aksjen til 89,80 kroner, opp 2,8 prosent.

For helåret 2019/2020 ventes det et driftsresultat på 120 millioner dollar, stigende til 189 millioner dollar for regnskapsåret 2020/2021 og 244 millioner dollar i 2021/2022.

Analytikerne venter et utbytte på 0,19 dollar pr aksje i 2019/2020, og dette ventes å stige til 0,56 dollar i 2020/2021 og videre til 0,69 dollar pr aksje i 2021/2022.

Deltagere: Clarkson Platou Securities, Danske Bank Markets, DNB Markets, Fearnley Securities og Norne Securities.