Megleshus nedgraderer og kutter kursmålet på Norsk Hydro

Nordea Markets nedgraderer anbefalingen på Norsk Hydro-aksjen til hold, fra tidligere kjøp, kommer det frem av en ny aksjerapport. Meglerhuset nedjustrer samtidig kursmålet til 28 kroner, fra tidligere 32 kroner.

Nedgraderingen kommer etter at analytikeren nedjusterte estimatene for 2021 og 2022. Meglerhuset tror Norsk Hydro vil legge frem et resultat pr. aksje på henholdsvis 1,83 og 2,92 kroner.

«Gitt mangelen på kapasitetskutt og dermed økende aluminiumslagre, forventer vi ikke at aluminiumsprisene vil øke vesentlig på kort sikt. Nedstrømsvolumene vil sannsynligvis også ligge under det normale nivået neste år», forklarer meglerhuset.

Meglerhuset peker også på at estimatene impliserer at Norsk Hydros egenkapital prises til et pris til bok-forhold på 0,7.

Norsk Hydro-aksjen faller 1,1 prosent til 26,27 kroner torsdag. Det vil si at analytikeren ser en oppside på omtrent 6,6 prosent.