ABG Sundal Collier vraker flere kjøpsanbefalinger

Onsdag oppdatert både Solon Eiendom og Selvaag Bolig markedet om hvordan det hadde gått med boligsalget. Førstnevnte steg 3, 9 prosent på Oslo Børs mens sistnevnte falt 6,9 prosent.

– Markedet har vært utfordrende, innrømmet adm. direktør Rolf Thorsen i Selvaag Bolig.

Nå velger ABG Sundal Collier å nedgradere anbefalingen på Solon Eiendom og Selvaag Bolig fra kjøp til hold.

Ifølge TDN Direkt kuttes kursmålet på Solon Eiendom fra 40 til 32 kroner, mens kursmålet på Selvaag Bolig beholdes på 55.

Torsdag ved lunsjtider omsettes Solon Eiendom for 31,50 kroner, ned 0,6 prosent, mens Selvaag Bolig omsettes for 52 kroner, ned 1,9 prosent.

Meglerhuset tror fremdeles det er oppside i Solon Eiendom på lang sikt, men at de nåværende volum- og marginantagelsene er for høye. Når det gjelder Selvaag Bolig etterlyser tallknuserne en sterkere boligprisvekst eller et oppsving i nybygginger for at en kjøpsanbefaling skal rettferdiggjøres.

ABG Sundal Collier trekker frem AF Gruppen, Veidekke og Entra som de sterkeste kandidatene i sektoren. Alle tre belønnes med en kjøpsanbefaling.