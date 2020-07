DNB Markets: Venter positiv reaksjon ved åpning

Juni-tallene for ordreinngangen på de største lastebilene i USA, såkalt Class 8, ble lagt frem sent torsdag kveld.

«Nøkkeltallet er en driver både for verdsettelsen av produsentene og leverandørene innen industrien, samt en indikator for den generelle retningen i økonomien», heter det i aksjerapporten fra DNB Markets.

Med en vekst på solide 23 prosent i forhold til juni i fjor, er antall bestillinger ifølge analytikerne i meglerhuset tilbake på det høyeste nivået siden januar.

Etter lave tall i april og mai endte ordreinngang for andre kvartal likevel ned 30 prosent over året.

«Ordreinngangen for andre kvartal impliserer imidlertid samlet sett tall over våre estimater for Volvo. Disse estimatene ligger allerede over konsensus i markedet og vi venter dermed en positiv reaksjon for Volvo ved åpning i dag», heter det i rapporten.

DNB Markets har en kjøpsanbefaling på Volvo, med et kursmål på 170 svenske kroner pr. aksje. Kursen stengte i går på 148,80 svenske kroner.