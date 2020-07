Analytiker: Aksjen bør stige 5-10 prosent på dagens nyheter

Nordic Semiconductor har i andre kvartal sett høyere etterspørsel enn tidligere ventet, opplyses det i en børsmelding.

Basert på foreløpige tall forventer selskapet nå en omsetning i kvartalet på 86-88 millioner dollar. Det vil i så fall overgå selskapets guiding på 75-85 millioner dollar.

Bruttomarginen for kvartalet er ventet å komme inn på rundt 51-52 prosent, opp fra tidligere guidet 50 prosent.

Torsdag sluttet aksjen på 73,95 kroner, hvilket gir selskapet en markedsverdi på litt over 13 milliarder kroner.

Analytiker Petter Kongslie i SpareBank 1 Markets er godt fornøyd med fredagens nyheter og har sendt ut en oppdatering hvor han slår fast at den positive oppdateringen fra ledelsen i Nordic Semiconductor støtter kjøpanbefalingen og investeringscaset.

«Vi forventer at NOD-aksjen vil handles opp 5-10 prosent i dag (noe som er berettiget), og gjentar meldingen fra vår forrige oppdatering om at NOD for øyeblikket er et av våre tre toppvalg», skriver Kongslie.

Kort tid etter at fredagens handel tok til på Oslo Børs omsettes aksjen for 78,65 kroner, opp 6,4 prosent.

SpareBank 1 Markets har et kursmål på 85 kroner på aksjen.