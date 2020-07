Danske Bank Markets og Carnegie om Røkkes Aker BP

Danske Bank Markets opprettholder ifølge en analyse kjøpsanbefalingen på Aker BP og oppjusterer kursmålet til 240 kroner pr. aksje, fra tidligere 204 kroner pr. aksje, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset venter et svakt andre kvartal fra selskapet, men de nye reglene tilknyttet oljeskatten vil redusere break-even på prosjekter med 25 prosent og dermed åpne for at selskapet kan sanksjonere prosjektene Hod, Noaka og Alvheim selv i et marked med lav oljepris, mener analytikerne.

«Vi har økt ebitda-estimatene for 2020 og 2021 med 43 og 21 prosent, mens estimatene for 2022 er nedjustert med ni prosent. Aker BP handles til en 23 prosent rabatt i forhold til våre estimater for verdijustert egenkapital (NAV)», heter det fra meglerhuset.

Opprettholder kjøp

Carnegie opprettholder også ifølge nyhetsbyrået sin kjøpsanbefaling med et kursmål på 240 kroner pr. aksje, ifølge en oppdatering.

Selv om flere store sammenlignbare selskaper som BP og Shell allerede har annonsert store nedskrivninger i andre kvartal på grunn av lavere oljeprisforutsetninger, forventer ikke Carnegie at Aker BP vil gjøre det samme, ettersom de allerede antar en moderat langsiktig oljepris på 65 dollar pr. fat.

Meglerhuset forventer at Aker BP vil være frikontantstrømpositive allerede i tredje kvartal med oljepriser på 40 dollar pr. fat.

Aksjen faller 1,2 prosent på Oslo Børs fredag formiddag, til 180,75 kroner.