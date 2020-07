Meglerhus jekker opp kursmålet etter torsdagens nyheter

Norne Securities er godt fornøyd med torsdagens kvartalstall fra Stolt-Nielsen og gjentar nå sin kjøpsanbefaling på aksjen. Samtidig heves kursmålet fra 110 til 120 kroner.

«Vi undervurderte selskapet etter et svakt første kvartal og forventet en mye større Covid-19-innvirkning. Til tross for at det sannsynligvis blir større ringvirkninger i tredje kvartal, gjentas kjøpsanbefalingen med et høyere kursmål på 120 kroner», skriver analytikeren.

Fredag omsettes aksjen for 90,30 kroner, ned 0,9 prosent.

Kvartalstallene

Stolt Tank Containers hadde rekordmange forsendelser i mars og fortsatt å styrke seg i april, men disse avtok noe i mai.

Med unntak av Stolt Sea Farm, har coronapandemien ifølge toppsjef Niels G. Stolt-Nielsen hatt relativt beskjeden effekt på virksomheten.

– Når det er sagt, ser vi indikasjoner på at tredje kvartal blir mer utfordrende, sier Stolt-Nielsen i en kommentar.