Arctic Securities og DNB Markets anbefaler kjøp av Nordic Semiconductor-aksjen. Det fremgår av oppdateringer fra selskapene, ifølge TDN Direkt.

Arctic Securities oppjusterer sine estimater etter at selskapet kom med oppdateringer fredag. Meglerhuset anslår nå at selskapet får en omsetning på 87 millioner dollar i andre kvartal, som er innenfor selskapets oppdaterte guiding på 86-88 millioner dollar. Videre mener meglerhuset at solide etterspørselstrender er reflektert i ordrebeholdningen, noe som bør støtte inntektsutviklingen i tredje kvartal.

Meglerhuset opprettholder kjøpsanbefalingen på selskapet med et kursmål på 88 kroner per aksje.

DNB Markets oppjusterer på sin side sitt kursmål til 94 kroner fra tidligere 76 kroner og fastholder sin kjøpsanbefaling, ifølge en oppdatering mandag.

– Etter et positivt resultatvarsel har vi økt estimatene våre betydelig på Nordic Semiconductor før andrekvartsrapporten, skriver meglerhuset.

Mandag stiger aksjen 4,9 prosent til 81,10 kroner. Arctic Securities ser dermed en oppside på 8,5 prosent, mens DNB Markets spår at aksjen kan stige 15,9 prosent fra dagens nivåer.

Hittil i år har aksjen steget 45 prosent, mens den er opp 76 prosent de siste tre månedene.