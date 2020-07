Pareto avslører doblingskandidat – oppjusterer bredt i oljesektoren

Pareto Securities oppjusterer kursmålet på Aker BP til 220 fra 200 kroner og kjøpsanbefalingen opprettholdes, ifølge TDN Direkt.

Som et resultat av økte prisantagelser for Brent-oljeprisen har kursmålene til Pareto Securities økt med i snitt seks prosent justert for valutaendringer og andre relevante faktorer.

Meglerhuset har kjøp på 15 selskaper mens de har hold og salg på fem selskaper, inkludert på selskaper som Equinor og Lundin.

Doblingskandidat

Meglerhuset oppjusterer kursmålet på DNO og BW Energy til henholdsvis 11 og 34 kroner fra tidligere 9 og 33 kroner pr aksje.

Sistnevnte handles i skrivende stund til 16,99 kroner, ned 1,03 prosent for dagen, og må dermed dobles for å nå kursmålet til Pareto.

Kursmålet på Okea oppjusteres til 11 kroner fra 10 kroner. Kjøpsanbefalingen opprettholdes på de tre selskapene. Panoro Energy høynes til 16,0 kroner fra 15,0 kroner og kjøpsanbefalingen fastholdes, mens Petronor E&P høynes til 1,30 kroner fra tidligere 1,00 kroner. Også her fastholdes kjøpsanbefalingen.

Pareto trekker frem Aker BP, BW Energy, IPCO og Africa Energy som sine toppvalg i sektoren.