Pareto Securities øker kursmålet på flere banker

Pareto Securities øker kursmålet på egenkapitalbevisene til flere banker.

Det fremgår av en analyseoppdatering fra meglerhuset mandag, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset hever kursmålene på Sparebanken Vest til 70 kroner (fra tidligere 65), Sparebank 1 Østlandet til 90 (fra tidligere 85) og Sparebanken Møre til 300 ( fra tidligere 280).

Meglerhuset har nedjustert sine estimater for lånetap resten av 2020 og 2021, noe som vil øke resultatet for inneværende år og for majoriteten av sparebankene neste år, heter det.

– Den pengepolitiske, regulatoriske og finanspolitiske stimulansen fra norske myndigheter har vært større enn forventet, og de norske foretak ser ut til å være mindre påvirket av koronaviruset enn antatt for et par måneder siden. Husholdningenes konsum virker også mer optimistisk enn vi forventet for et kvartal siden og forbruk ser ut til å opprettholdes på et ganske høyt nivå, skriver meglerhuset i oppdateringen.

Sparebanken Vest er fremdeles meglerhuset sitt toppvalg, og er eneste sparebank med kjøpsanbefaling. Videre ser meglerhuset størst oppside i Sandnes Sparebank og Sparebank 1 SR-Bank.

Meglerhuset opprettholder hold-anbefalingen på de øvrige sparebankene de har analysedekning på i forkant av andrekvartalsresultatene.