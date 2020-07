Arctic Securites anbefaler kjøp av Adevinta

SER OPPSIDE: Arctic Securities anbefaler kjøp av Adevinta-aksjen. Her fra børsnoteringen av Adevinta.

Arctic Securities gjentar i en oppdatering sin kjøpsanbefaling på Adevinta, men nedjusterer sine estimater og dermed kursmålet, ifølge TDN Direkt.

Kursmålet senkes til 109 kroner fra tidligere 116 kroner med hensyn til effektene av coronapandemien.

Adevinta skal legge frem sine regnskapstall for andre kvartal 16. juli, og Arctic Securities skriver i en oppdatering tirsdag at de venter at den største effekten fra covid-19 vil komme i andre kvartal. Deretter ventes gjeninnhenting.

– Til tross for svakhet på kort sikt så forventer vi at Adevinta's kontantstrømpotensial vil være enda sterkere etter covid-19 ettersom selskapets prismakt fortsatt er intakt med potensielt færre konkurrenter og en sterkere posisjon i Brasil etter det nylige oppkjøpet, skriver meglerhuset.

På andrekvartalsfremleggelsen mener meglerhuset at fokuset vil rettes mot sterkere trafikktrender inn i tredje kvartal. Et ytterligere investorfokus vil være utfallet av salget av eBays rubrikkannonsevirksomhet, der det er rapportert at Adevinta, Prosus og en rekke Private Equity-fond er interesserte ifølge meglerhuset.

Arctic Securities vurderer dette som en katalysator på kort sikt, ettersom eBays konsernsjef har uttalt at han forventer å komme med en oppdatering om salget innen utgangen av første halvår.



Tirsdag ettermiddag omsettes aksjen for 97 kroner, ned 0,31 prosent. Analytikerne i Arctic Securities ser dermed en oppside på 12 prosent fra dagens nivåer.

Hittil i år er kursen ned 6,73 prosent, mens den er ned nesten 12 prosent den siste måneden.