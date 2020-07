Analytiker spår tech-sektoren opp 25 prosent – avslører rakettkandidat

Teknologisektoren har opplevd en eventyrlig vekst under coronakrisen. Hjemmekontor og mindre reise har økt etterspørselen og behovet for digitale løsninger både privat og i arbeidssammenheng.

På Wall Street har den teknologiindeksen Nasdaq vokst 20,5 prosent hittil i år. Til sammenligning har de to andre indeksene på Wall Street, S&P 500 og Dow Jones, falt henholdsvis 2,7 og 9,3 prosent.

– Vi ser teknologisektoren opp ytterligere 20-25 prosent de neste seks til ni månedene, sier Dan Ives, sjefstrateg i Webush Securities, til Bloomberg.

UTVIKLINGEN: Chartet viser utviklingen til de tre ledende indeksene på Wall Street siden nyttår. I grønt er Nasdaq, S&P 500 vises i turkis og Dow Jones i oransje. Foto: Skjermdump/Infront

Sterke blir sterkere

Av chartet ser vi tydelig at teknologisektoren har taklet coronakrisen best. Sektoren ble heller ikke påvirket like mye som de to andre indeksene og har siden mars virkelig skutt fart.

– De sterke blir sterkere, men de fleste aksjene innen tech-sektoren vil fortsette rallyet ut i 2021, når vi får mer normale tall igjen, sier Ives.

Analytikeren trekker frem Apple som en klar favoritt, men kommer med flere tips til aksjer med vekstpotensial.

Rakettkandidater

Ives råder investorer til å gå inn i skybaserte selskaper og cyber security, eller datasikkerhet. Områdene vil oppleve en enorm vekst i tiden fremover, ifølge analytikeren.

– Cyber security kommer til å bli en gigantisk mulighet de neste seks til ni månedene. Zoom og Slack vil fortsette øknigen, men datasikkerhetsselskaper som DocuSign har også enormt potensiale for vekst, sier Ives.

Zoom er hittil i år opp 285 prosent. Slack har klatret 40 prosent og DocuSign har steget 167 prosent. Samtlige aksjer, og spesielt sistnevnte, har ifølge analytikeren et stort oppsidepotensial.

Oppkjøpsbonanza

Ives mener vi kommer til å se en oppkjøpsbonanza i månedene fremover.

– De store selskapene vil gjøre strategiske og økonomisk motiverte oppkjøp av vekstselskaper. Vi tror at omlag 10-15 prosent av selskapene innen cyber security vil bli kjøpt opp innen 18 måneder.

Ives slenger også inn en kommentar mot slutten om Tesla og mener aksjen har et potensial til å nå 2.000 dollar etter å ha fått innpass i det kinesiske markedet.

Se hele intervjuet i videovinduet øverst.