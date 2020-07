Meglerhus ser nedside i Europris-aksjen

Arctic Securities oppjuster kursmålet på Europris-aksjen til 42 kroner, fra tidligere 38 kroner, ifølge TDN Direkt. Meglerhuset gjentar samtidig hold-anbefalingen.

Bakgrunnen for oppjusteringen skal være en forventning om at Europris også vil oppleve økt etterspørsel i andre halvår 2020, ettersom folk bruker mer tid hjemme.

Meglerhuset øker estimatene for driftsresultatet med 29 prosent for 2020 og 2 prosent for 2021 og 2022.

Europris-aksjen stiger 2,0 prosent til 49,06 kroner onsdag. Det vil si at meglerhuset ser en nedside på omtrent 16,8 prosent.