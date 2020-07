ABG Sundal Collier: – Selg DNB-aksjen

ABG Sundal Collier nedjusterer kursmålet på DNB-aksjen til 126 kroner fra tidligere 130 kroner, og gjentar salgsanbefalingen sin.

Det fremgår i en analyseoppdatering fra meglerhuset torsdag, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset nedjusterer forventet resultat pr aksje (EPS) for 2022 med tre prosent grunnet nedjusteringer i estimatene for netto renteinntekter, opprettholder forventet EPS for 2021, og løfter forventet EPS for 2020 med tre prosent grunnet økte tradinginntekter.

– Vi tror 2020 er et tapt år resultatmessig for DNB i forhold til egenkapitalavkastningen og vi vurderer at banken fortsatt vil ta tap tidlig, slik at banken starter på blanke ark inn i 2021 og 2022, skriver meglerhuset.

Meglerhuset vurderer at det vil bli vanskelig for DNB å nå egenkapitalavkastningsmålet på 12 prosent innen 2022 ettersom banken vil oppleve motvind på inntektssiden. I 2020 venter meglerhuset en egenkapitalavkastning på 6,4 prosent, stigende til 6,9 prosent i 2021 og 8,0 prosent i 2022.

I DNB sin førstekvartalsrapport ble det opplyst om at de finansielle ambisjonene, inkludert det overordnede målet om en egenkapitalavkastning over 12 prosent, forble uendret, men på grunn av utviklingen i makroøkonomien ville målet om en egenkapitalavkastning over 12 prosent trolig ikke oppnås i 2020.

Torsdag omsettes DNB-aksjen for 129,30 kroner, ned 1 prosent. Hittil i år er kursen ned 21 prosent.