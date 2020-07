Stalltips fra 18 analytikere – mandag kommer tallene

Førstkommende mandag presenterer DNB sine kvartalstall. I den anledning har Infront innhentet estimater fra 18 analytikere på vegne av TDN Direkt.

Det er ventet at banken vil få et resultat før skatt på 3.042 millioner kroner i andre kvartal 2020, sammenlignet med et resultat før skatt på 7.705 millioner kroner i samme periode året før.

Netto renteinntekter ventes til 9.386 millioner kroner, mot 9.581 millioner kroner for et år siden.

Analytikerne tror nedskrivning på utlån og garantier vil ligge på 3.494 millioner kroner i perioden, der anslagene varierer fra 2.213 millioner til 4.873 millioner kroner.

Av de 16 analytikere som oppgir anbefaling, har seks kjøpsanbefaling på DNB-aksjen, syv sier hold, mens de siste tre analytikerne anbefaler salg. Gjennomsnittlig kursmål er på 137 kroner.

Torsdag ved lunsjtider omsettes DNB-aksjen for 129,50 kroner, ned 0,8 prosent.

I løpet av den siste måneden har aksjen falt 12,4 prosent mens den er ned 21 prosent hittil i år.