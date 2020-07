Jekker opp kursmålet – neste uke kommer tallene

Onsdag 15. juli presenterer NattoPharma sine kvartalstall. Norne Securities forventer gode nyheter og gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Samtidig velger analytikeren å jekke opp kursmålet fra 19 til 24 kroner.

Meglerhuset tror NattoPharma er i rute til å levere solide tall, drevet av økt etterspørsel etter K2. Etter årets andre kvartal venter analytikeren ytterligere volumer fra et samarbeid med KD Pharma.

En pågående strategisk gjennomgang kan også gi interessante muligheter for ytterligere verdiskaping, skriver Norne Securities i rapporten med navnet «Spennende tider for NattoPharma».

2. juni opplyste NattoPharma at ABG Sundal Collier var engasjert til å gjennomføre en verdivurdering av selskapet.

I den forbindelse ble det understreket at et enstemmig NattoPharma-styre anså Kappas bud på 12,75 kroner aksjen for å betydelig undervurdere selskapet og dets underliggende verdier.

Fredag formiddag omsettes aksjen for 18,50 kroner, opp 1,1 prosent. For at kursmålet skal innfris må aksjen stige 30 prosent fra dagens nivå.

Hittil i år har aksjen klatret 146,7 prosent.