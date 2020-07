Fantastiske tall i et coronakvartal – meglerhus roper kjøp

Kitron har i dag imponert markedet med sine kvartalstall, noe som sender aksjen opp 6,0 prosent til 13,44 kroner på Oslo Børs. Dagens høyeste notering har vært på 13,56 kroner.

«Fantastiske resultater i et pandemikvartal», slår Norne Securities fast i en oppdatering.

Meglerhuset vil heve estimatene etter de nye tallene, samtidig som kursmålet vil løftes mot 20 kroner, opp fra det tidligere kursmålet på 15 kroner.

«Vi fortsetter å være bullish på aksjen», skriver analytikeren.

I andre kvartal 2020 omsatte Kitron for 1,04 milliarder kroner, opp fra 860,2 millioner kroner i andre kvartal 2019. Selskapet fikk et driftsresultat på 88 millioner kroner, mot 56,4 millioner kroner for et år siden. Nettoresultatet endte på 64,3 millioner kroner, opp fra 36,3 millioner kroner i samme periode året før.

Selskapet meldte om vekst innenfor forsvarsektoren, industrisektoren og medisinsektoren.

– Dette var et rekordkvartal for Kitron når det gjelder driftsinntekter, lønnsomhet og ordrereserve, sier konsernsjef Peter Nilsson i en melding.