Seks meglerhus roper kjøp etter knallsterke kvartalstall

Nordic Semiconductor leverte en omsetning på 88,5 millioner dollar i andre kvartal, kom det frem av selskapets kvartalstall mandag. Det var mer enn tidligere guidet 75-85 millioner dollar.

Resultatet etter skatt endte på 5,7 millioner dollar, noe som var en forbedring fra 3,8 millioner dollar året før.

Med en rekordstor ordrebok på 202 millioner dollar guider selskapet sterk vekst videre i tredje kvartal.

– Posisjonert for solid vekst

I etterkant av tallene roper flere meglerhus kjøp, samt at de oppjusterer kursmålene sine, ifølge TDN Direkt.

DNB Markets er mest optimistisk som gjentar kjøp, mens det oppjusterer til det høyeste kursmålet på 115 kroner.

«Etter vårt syn bør den nylige topplinjestyrken, kombinert med et ledende design-in-momentum og fortsatt kommersiell momentum i cellular IoT, gi lite rom for tvil om at Nordic er posisjonert for solid vekst», skriver meglerhuset i en aksjerapport, ifølge TDN Direkt.



Selv om Kepler Cheuvreux har det laveste kursmålet, er de fortsatt optimistiske til aksjen med hold-anbefaling. Meglerhuset argumenterer for at den rekordstore ordreboken for Nordic Semiconductor er positiv, men at det gir høyere forventning til vekst. Derfor mener Kepler Cheuvreux at aksjen er riktig priset.

Seks av syv meglerhus anbefaler kjøp

Det er også verdt å nevne at Sparebank 1 Markets også gjentok kjøpsanbefaling mandag og oppjusterte kursmålet til 100 kroner, fra tidligere 90 kroner.

Meglerhus Kursmål (kr) Anbefaling Tidligere kursmål (kr) DNB Markets 115 Kjøp 94 ABG Sundal Collier 110 Kjøp 100 Arctic Securities 110 Kjøp 88 Danske Bank Markets 107 Kjøp 78 Pareto Securities 106 Kjøp 86 Kepler Cheuvreux 95 Hold 73

Nordic Semiconductor-aksjen klatrer videre med 0,7 prosent til 93,2 kroner tirsdag. Det vil si at alle meglerhusene ser oppside, mens DNB Markets ser størst oppside på 23,4 prosent.