Meglerhus senker kursmålet etter onsdagens nyheter

Onsdag morgen la Storebrand frem sine kvartalstall, noe som resulterte i at aksjen falt 6,8 prosent til 51,82 kroner.

Nå er Nordea Markets ute med en oppdatering på aksjen, hvor Thomas Svendsen og Jakob Brink gjentar sin kjøpsanbefaling samtidig som kursmålet kuttes fra 80 til 73 kroner.

Oppsidepotensial

Tallknuserne spår økt utbytte i årene fremover, om enn i et lavere tempo enn tidligere antatt. Samtidig minner de om at selskapet verdsettes til en rabatt sett fra et historisk perspektiv, noe som gir aksjen et oppsidepotensial.

Nordea Markets senker forventet 2020 EPS med fem prosent mens forventet 2021-22 EPS kuttes med én prosent.

Torsdag formiddag omsettes aksjen for 52,70 kroner, opp 1,7 prosent. For at det nye kursmålet skal innfris, må aksjen stige 38,5 prosent fra dagens nivå.

Flere justeringer

Flere andre meglerhus velger også å foreta justeringer. ABG Sundal Collier nedjusterer kursmålet fra 68 til 67 kroner mens Arctic Securities kutter kursmålet fra 65 til 63 kroner. Begge meglerhusene anbefaler kjøp.

Ifølge TDN Direkt hever Kepler Cheuvreux kursmålet fra 46 til 48 kroner.

Utbyttemaskin

I et intervju med Finansavisen onsdag sa forvalter Jan Petter Sissener at markedet fokuserer helt feil når de ser på solvenskapitalen som er under forventningene.

– Jeg er som alltid positiv. Storebrand blir en utbyttemaskin. Om det tar 1 eller 3 år spiller ingen rolle, slo Sissener fast.

I 2. kvartal 2020 fikk Storebrand et nettoresultat på 453 millioner kroner, mot et resultat på 451 millioner kroner for et år siden. Det var ventet et nettoresultat på 545 millioner kroner.