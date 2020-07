Tror ikke kursfesten vil vare - analytiker roper selg

For en uke siden gikk Atea ut med oppdatering på den økonomiske situasjonen, noe som sendte aksjen opp 9,5 prosent til 105,60 kroner.

I dag presenterte selskapet sin kvartalsrapport, noe som sender aksjen opp ytterligere 5,0 prosent til 109,40 kroner.

I andre kvartal 2020 omsatte Atea for 10,60 milliarder kroner, mot 9,49 milliarder kroner i tilsvarende periode året før. Resultatet etter skatt ble 151 millioner kroner, mot et resultatet på 97 millioner kroner for et år siden.

– Atea har levert et rekordresultat i et utfordrende økonomisk klima, sier konsernsjef Steinar Sønsteby i en melding.

Ikke bærekraftig

Analytiker Christoffer Wang Bjørnsen i DNB Markets har nok en gang sendt ut en salgsanbefaling på Atea. Han tror gleden rundt torsdagens kursoppgang blir kortvarig, og etterlyser mer visibilitet i andre halvdel av 2020.

Han velger likevel å heve kursmålet fra 88 til 90 kroner. Sammenlignbare selskaper har økt i verdi, noe som bidrar til at han øker kursmålet marginalt.

– Det er vanskelig å forstå hvorfor aksjen går slik den går. Den underliggende gjelden har bare økt og økt de siste årene, og vi tror investorer kan få seg en negativ overraskelse i form av dårlig eller manglende utbytte i andre halvår. Det er ikke bærekraftig, sier Wang Bjørnsen til Finansavisen.

Rett etter at tallene for første kvartal ble kjent, anbefalte han salg av aksjen samtidig som han kuttet kursmålet fra 99 til 83 kroner. På det tidspunktet ble Atea-aksjen omsatt på nivåer rett over 90 kroner.

Siden den gang har verdien på selskapet økt med rundt to milliarder kroner.