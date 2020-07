Meglerhus nedgraderer aksjen etter mangedobling på kort tid

Torsdag presenterte XXL sine kvartalstall, noe som sendte aksjen opp 3,4 prosent til 24,20 kroner.

Nå er flere meglerhus ute med oppdateringer på selskapet. Ifølge TDN Direkt nedgraderer DNB Markets anbefalingen på XXL fra kjøp til hold samtidig som kursmålet heves fra 18 til 24 kroner.

Pareto Securities frykter tøffere tider og nedgraderer aksjen fra hold til selg samtidig som kursmålet holdes uendret på 19 kroner. Tallknuserne minner om at aksjen har gått mye i det siste og konkluderer med at den nåværende prisingen reflekterer for mye optimisme.

Nordea Markets hever kursmålet fra 17 til 20 kroner og gir XXL en hold-anbefaling. Analytikeren innrømmer at prisingen er frisk, men sliter med å se negative triggere på kort sikt.

Danske Bank Markets gjentar sin salgsanbefaling samtidig som kursmålet heves fra fire til ni kroner. Meglerhuset er ifølge TDN Direkt bekymret for de strukturelle trendene i sektoren og frykter at de tøffe konkurranseforholdene kan skape utfordringer for selskapet.

Fredag formiddag faller XXL-aksjen 5,4 prosent til 22,90 kroner. Det betyr at aksjen er opp 20,2 prosent den siste måneden mens den har lagt på seg 59,7 prosent hittil i år.

Da coronafrykten herjet som verst i slutten av mars, ble aksjen omsatt på nivåer godt under fire kroner.