Analytiker ser nedside i Tesla-aksjen

Analytiker Garret Nelson i meglerhuset CFRA nedgraderte Tesla-aksjen til selg med et kursmål på 1.100 dollar.

«Tesla går inn i en stor utgiftssyklus med byggingen av gigafabrikkene 4 og 5, som vi forventer vil fungere som et betydelig drag på fri kontantstrøm i løpet av de neste kvartalene», forklarer Nelson ifølge Marketwatch.

Analytikeren legger også til at det nylige priskuttet i Tesla Model Y er et stort rødt flagg. Han mener også at dagens aksjekurs ikke gjenspeiler risikoene selskapet står overfor.

Fredag stengte aksjen på 1.500,8 dollar, noe som betyr at Nelson ser en nedside på 26,7 prosent.

Hittil i år har Tesla-aksjen hoppet enorme 258,8 prosent, mens den er opp 99,1 prosent den siste måneden.