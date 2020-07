DNB Markets hever kursmålet på Aker Solutions

Det går frem av en ny analyse mandag. Meglerhuset har holdanbefaling på aksjen, som handles til 14,35 kroner mandag morgen.

Aker Solutions skal fusjonere med Kværner. DNB Markets mener det vil være med å synliggjøre aksjonærverdi, ifølge TDN Direkt. Aksjen har gått betydelig opp siden planene ble kjent, og er den seneste uken opp 66,5 prosent.

Kjetel Digre, direktør i Aker BP, vil bli ny konsernsjef for det sammenslåtte selskapet.

Bakgrunnen for fusjonen er å skape et nytt selskap som har nødvendig størrelse og finansiell styrke til å konkurrere og lykkes i det voksende markedet for fornybar og bærekraftig energi.