Dette signaliserer at det kan bli stygt på Nasdaq

STOR FALLHØYDE: Er toppen nådd for Nasdaq for denne gang?

STOR FALLHØYDE: Er toppen nådd for Nasdaq for denne gang? Foto: Tradingview

Nasdaq steg til ny all-time high på 10.767,10 mandag 20. juli. Dagen etter stanget den opp til ny intradag rekord på 10.839,90 før den snudde ned og sluttet på 10.680,40.

Torsdag forsatte den teknologitunge indeksen ned 2,3 prosent til 10.461,40.

Trender skapes av topper og bunner. Hvis toppen var på mandag, og indeksen skal ned å teste bunnen i trenden igjen, kan det bli meget stygt for teknologiaksjene på Nasdaq.

Dot-com

Uten sammenligning for øvrig, fra 10. mars 2000 til 17. april 2000, falt Nasdaq 30 prosent. Etter en liten opptur gjennom sommeren og høsten, fortsatte Nasdaq å falle frem til 10. oktober 2002. Den teknologitunge indeksen falt mer enn 78 prosent fra toppen, og det snudde først på 1.108,50.

De fleste nykommerne under dot-com boblen forsvant i dette tech-krasjet, eller ble slukt av andre. De som klarte seg har vært blant vinnerne siden. Apple og Microsoft var godt etablerte og kom tilbake. Amazon ble den klare vinneren i «nye økonomien», etter dot-com-krasjet. Et lite knippe andre nykommer klarte seg også, som for eksempel ebay. Google og Facebook kom til senere.

Men tilbake til det tekniske. Etter kraftige oppganger er det ikke uvanlig at det kommer korreksjoner.

Kommer det en kraftig korreksjon nå, kan Nasdaq lett falle til 9.800 – ned 9,0 prosent fra all-time high. Det vil heller ikke overraske noen, etter en oppgang på 63,5 prosent fra bunnen 23. mars i år. Siden årsskiftet var Nasdaq opp 20 prosent.

Neste tekniske støtte kommer ned mot 8.900 og 8.400 – ned henholdsvis 17,3 og 22,0 prosent. Heller ikke det vil skremme alle, men selv om korreksjoner på 20 prosent bare tar en aksje eller en indeks ned fra et «bull-» og ned i et såkalt «bear-market», er det mange som da begynner å bli mer enn nervøse.

Brudd på 200-dagers glidende gjennomsnitt kommer i så fall på rundt 9.180, og en del vil hoppe av ved brudd på den. De som har salgssignal ved brudd på 50-dagers glidende gjennomsnitt, vil hoppe av allerede på rundt 10.170.

Da vil imidlertid den stigende sekundærtrenden allerede være brutt med god margin. Noen har også det som et salgssignal, og det skjedde etter alt og dømme torsdag 23. juli.

Ned 35 prosent?

De som i tillegg følger med på RSI vil kanskje også ha begynt å ta gevinst allerede, bare for å være på den sikre siden.

I RSI-chartet er det allerede satt flere topper, som gir en fallende trendlinje i toppen av chartet. Nå utfordres også en positiv undertonen, og et brudd på denne, etterfulgt av et fall under 50-nivået, vil nok lokke frem flere selgere.

Det er langt ned til den lange positive undertonen i RSI-chartet, og den kan gi rom for et fall i hovedchartet, kanskje helt ned mot 8.100. Og avtar fallet underveis, kan den fortsette ubrutt selv om Nasdaq faller videre forbi 8.100. Følgelig er det trolig mer fornuftig å følge signalene i hovedchartet enn i momentum-chartet.

Brudd på 50-dagers glidende gjennomsnitt og fallende trendlinjer i RSI-chartet ga sammen bedre signaler om den forestående utviklingen. Det er bare å studere chartet under så ser man det enkelt.

Noen vil hevde at i en sterk trend, som vi har sett de siste årene, dog med veldig store svingninger, skal det etableres en vendepunktsformasjon i hovedchartet før det snur ned. Slik er det imidlertid ikke alltid, og det var ikke tilfellet før de store fallene høsten 2018. Heller ikke i vinter.

Det er ikke sikkert at det kommer et nytt fall til bunnen, i det som fremdeles kan være en lang, stigende trend, men det gir i øyeblikket rom for et fall til rundt 7.000 - ned på 35 prosent fra all-time high.

ALL-TIME HIGH: Nasdaq steg til ny all-time high mandag 20. juli og nedsiden fremstår i øyeblikket som klart større enn oppsiden. Foto: Tradingview