søndagens aksjetips

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 1,6 prosent siste uke, fra 839,97 til 826,23.

Den siste måneden har hovedindeksen steget 3,3 prosent. Fra bunnen (605,28 intradag den 16. mars) er oppgangen på 36,5 prosent. Fra all-time high (946,63 den 17. januar) er det en nedgang på 12,7 prosent.

Viktige nivå

Fallet fra toppen i rektangelformasjonen, på 860-nivået, har kommet på lavere omsetning.

Det var også et lite lyspunkt at hovedindeksen hentet seg inn igjen på stigende omsetning fredag, etter å ha testet den tekniske støtten på 820-nivået og bunnlinjen i den justerte sekundætrenden. Den sluttet også på innsiden av trenden og over sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt.

Den positive undertonen og 50-nivået i RSI-chartet ble imidlertid brutt.

Ved fortsatt korreksjon er det teknisk støtte ned mot 820-nivået igjen, og sterkere ned mot de glidende snittene og bunnen i rektangelformasjonen på 790-nivået. Et slikt fall vil imidlertid gi brudd på den stigende sekundærtrenden.

Et fall ned mot bunnen i den mulige rektangelformasjonen betyr også at begge de glidende snittene kan bli brutt og skape ny usikkerhet om den videre retningen. Fall under 790 vil signalisere at hovedindeksen i første omgang kan falle videre ned mot teknisk støtte på 775-nivået.

Nytt kjøpssignal kommer først ved brudd på 860-nivået (hovedindeksen må slutte over 860 og etablere seg på oversiden) på stigende omsetning. Det vil i så fall utløse kjøpssignal med potensial opp mot 920 til 930.

REKTANGEL: Hovedindeksen fortsetter å svinge i området mellom 860 og 790. Foto: Tradingview

Hausseindeksen litt ned

Hausseindeksen, som forteller om optimismen i aksjemarkedet, ga kjøpssignal da den steg fra 6, passerte 10 og steg til 11 den 27. mars. Uken etter doblet den seg og i løpet av de tre dagene før påske steg den ytterligere 11 poeng til 33, før den fortsatte rett opp.

Etter en kraftig oppgang til 83 for seks uker siden snudde hausseindeksen ned igjen. Sist uke falt den korte 3 punkt til 60, mens den langsiktige falt 1 punkt til 60.

Fall under 50 vil utløse salgssignal.

NED: Hausseindeksen har snudd ned igjen fra toppen i begynnelsen av juni, Den falt noen punkter sist uke også. En mulig hode-skulder-formasjon, med halslinje på rundt 55, kan også bety at det kommer en ny nedtur snart. Foto: Investtech

Det tekniske fundamentet

Gjennom april og begynnelsen av mai dannet konsolideringen i hovedindeksen, i området 725 til 750, et fundament for videre oppgang. Da 750-nivået ble brutt signaliserte det at oppgangen kunne fortsette opp mot 820-nivået, 200-dagers glidende gjennomsnitt og 840.

Neste teknisk motstand kom på 860, som ble testet mandag for drøye seks uker siden, før det snudde ned igjen. Den ble testet igjen tirsdag 21. juli.

Over 860 er de neste nivåene 895 og 915. 900-nivået kan også representere en viss teknisk motstand. Brudd på disse nivåene vil utløse små kjøpssignal og åpne for oppgang til neste nivå.

Det er tekniske støtte på 820-nivået, og den ble testet torsdag og fredag. Under det nivået er de neste tekniske støttenivåene på 792, 775, 750, 736 og 725 til 720.

De siste fem årene

All-time high er på 946,63 fra fredag 17. januar 2020. Intradag all-time high er fremdeles på 948,48 fra 3. oktober 2018.

Siden nyttår har hovedindeksen falt 11,3 prosent. De siste 12 månedene har den nå falt 3,1 prosent. Mandag 8. juni var den bare ned 0,1 prosent de siste 12 månedene.

I 2019 ble det en oppgang på 16,5 prosent. I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.