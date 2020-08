DNB Markets: Vil kunne påvirke kursutviklingen for Nel

Nikola Motor Company gikk på børs i USA i begynnelsen av juni. Slik DNB Markets ser det, er selskapet pr. i dag Nels viktigste fremtidige kunde og samarbeidspartner.

Etter en gradvis opptrapping av aktiviteten, estimerer analytikerne at Nikola vil stå for rundt 55 prosent av Nels omsetning i 2024.

«Ikke minst som følge av at en entusiastisk gründer selv håndterer deler av informasjonsarbeidet har imidlertid nyhetsstrømmen i forkant av noteringen og etterpå vært omfattende og delvis også skapt mer forvirring enn oppklaring», heter det i en oppdatering fra DNB Markets.

Analytikerne peker på at dette blant annet gjelder i forbindelse med tidspunkt for annonsering av lokalisering av planlagte hydrogenstasjoner, håndtering av forhåndsordre for en hydrogendrevet pickup og kommunikasjonen ved byggestart av fabrikken, hvor selskapet skal produsere egne lastebiler.

Vil påvirke kursen

Nikola presenterer sine første kvartalstall som børsnotert selskap etter stengetid i USA i kveld og innholdet her vil ifølge analytikerne i meglerhuset kunne påvirke kursutviklingen for Nel i morgen tidlig.

DNB Markets har en salgsanbefaling på Nel, med et kursmål på 5 kroner pr. aksje. Aksjen faller i skrivende stund 0,32 prosent på Oslo Børs til 18,81 kroner.